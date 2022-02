Accra : le Chef de l'État Macky Sall fait parrain de l'initiative Rays of Hope.

À la veille de son installation à la présidence de l’Union Africaine, le Président Macky Sall a été fait parrain de l'initiative Rays of Hope, les rayons de l'espoir, dans le cadre de la lutte contre le cancer.

Une initiative de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Ce 5 février marquera un tournant historique dans la vie de l'Union Africaine et le discours du Président Macky Sall est attendu par tout un continent.

Leadership, vision et rayonnement diplomatique pour le succès d'un mandat stratégique à la tête de l’Union Africaine...