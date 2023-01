Accident tragique de Kaffrine : inhumation de quatre corps ce lundi matin à 10 heures à Vélingara dont celui de Moussa Soumboundou...

Quatre corps parmi les 09 décédés sont arrivés à Vélingara à deux heures du matin de ce lundi 09 janvier. Et parmi ces corps , il y avait celui de Moussa Soumboundou, l'activiste et madame Dieng née Awa Loum la femme de l'infirmier, d'Alassane Kandé et son père. Ces derniers seront inhumés au cimetière musulman de la commune de Vélingara.

Cependant, la commune reste dominée par la consternation et l'émotion qui se lisent sur le visage des populations. Et il faut rappeler que les familles sont inconsolables. Nous y reviendrons...