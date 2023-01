Accident mortel sur l’axe Kaffrine-Tamba: Le président Macky Sall annonce 3 jours de deuil national et un conseil interministériel ce lundi

Suite au grave accident de ce jour à Gniby ayant causé 38 morts, le chef de l’Etat a décidé d'un deuil national de 3 jours à compter du 9 janvier. Un conseil interministériel se tiendra à la même date pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs.



Le chef de l’Etat se dit profondément attristé par le tragique accident routier de ce jour, à Gniby, occasionnant ces morts et de nombreux blessés graves. Il adresse ses condoléances émues aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés.