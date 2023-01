Accident mortel à Kaffrine : Le bilan officiel provisoire fait état de 39 morts à 15h47mn, 10 blessés graves et une soixantaine de blessés…

Contrairement aux informations qui circulent dans les réseaux sociaux, ça et là, Dakaractu tient de sources autorisées que le bilan global provisoire de l’accident survenu ce dimanche à Kaffrine s’élève «officiellement à 39 morts, 10 blessés très graves et une soixantaine de blessés moins graves» au moment où ces lignes sont inscrites à 15h47mn . Selon nos sources, au moment de l’accident deux corps sans vie étaient gardés à la morgue de l’hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, ce qui porte le décompte à 41 morts à l’intérieur de la morgue.



Au moment où nous mettons en ligne cette information, nos sources informent que «le procureur de la République de Kaolack, un substitut et le commandant de la compagnie de gendarmerie se sont déportés sur les lieux pour faire le constat. Pour la prise en charge des victimes, le service de santé des Armées a été mobilisé.» Le chef de l’Etat Macky Sall est attendu incessamment sur les lieux.



Nous y reviendrons…