Accident mortel à Kaffrine : L’AIS invite les usagers de la route à plus de prudence

Suite au terrible accident de ce dimanche qui a coûté la vie à 39 personnes, l'Association pour Servir le Soufisme (AIS) présente ses condoléances à toute la Nation sénégalaise, aux familles des disparus et prie pour le repos de leurs âmes. Par ailleurs, l'AIS demande aux usagers de la route d'être plus prudents et aux Autorités étatiques de prendre les mesures idoines afin d'assurer la sécurité des personnes.

L'AIS demande à tous ses membres, partout au Sénégal, de faire des récitals de Coran en la mémoire des disparus et pour une paix durable au Sénégal, conformément aux recommandations des Khalifes généraux.