Accident mortel à Kaffrine : Abdoulaye Seydou Sow revient sur les premières minutes de l’accident…

Abdoulaye Seydou Sow, le maire de Kaffrine qui revenait sur les premières minutes de l’accident qui s’est produit dans sa circonscription (pas moins de 40 morts), a salué la mobilisation de tous les services de l’État pour apporter le premier secours aux victimes de l’accident.Le maire de Kaffrine magnifie la parfaite coordination du gouverneur de Kaffrine et la disponibilité des différents services de l’État.« Le gouverneur dès qu'il nous a informés, nous avons essayé de prendre les dispositions pour que les corps soient retrouvés afin de les amener à la morgue de l’hôpital Thierno Birahim Ndao et que les autres blessés puissent être pris en charge correctement. Je dois dire que l’administration territoriale en rapport avec le gouverneur et tous les autres services ont fait un travail remarquable en relation avec les forces de défense et de sécurité et le personnel sanitaire », a magnifié l’édile de Kaffrine...