Accident au stade Municipal de Richard Toll: Interrogations sur la mort d’un enfant de 16 ans

Un tragique accident s’est produit hier soir dans la commune de Richard Toll. Dans cette localité, située au nord ouest de Saint Louis et dont le maire est l'actuel président de l'assemblée nationale, 2 jeunes ont perdu la vie dans un chantier ouvert au stade municipal de ladite commune. Sadibou Sow (40 ans)et Cheikh Oumar Ly ( 16ans ) participaient à la réparation d’un projeteur en panne et par conséquent, s’étaient embarqués dans une grue (pour atteindre le sommet de ce projecteur). Malheureusement la grue a cède et Ils sont morts sur le coup.Tant le choc fut brutal. D'ailleurs, cet accident a causé aussi des blessés qui sont admis à l’hôpital régional de Saint Louis.

Mais à l'heure du bilan , il urge de s’interroger sur le cas d’une des victimes en l'occurrence cet enfant de 16 ans qui a perdu la vie suite à cet accident. Il est évident qu' à 16 ans, l'on est encore mineur, que faisait donc Cheikh Omar Ly dans un tel chantier à risques? Était-il un ouvrier ou un simple passant qui rodait aux alentours du chantier ?

Des interrogations légitimes et qui meritent des réponses claires et précises de la part des autorités municipales et de l'entreprise maître d'œuvre de l'ouvrage. Mais en attendant d'avoir les premièrs éléments de l'enquête, il convient de rappeler que la sécurité et la surveillance sont les premiers facteurs à prendre en compte quand on prévoit des travaux de cette envergure.