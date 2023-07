Abus de confiance : l’étudiant guinéen subtilisait du matériel de bazar destiné à la vente et prend 2 ans de prison.

Gérant d’un magasin appartenant à son patron, J. S. W. Tsonga, l’étudiant guinéen M. A. Diallo a été attrait à la barre du tribunal correctionnel pour répondre des délits d’abus de confiance et de vol commis à-proposl’occasion du service. En effet, il est reproché au prévenu d’avoir dérobé du matériel composé de plusieurs téléphones portables iPhone, d’ordinateurs, de vélos et divers accessoires venant de l’extérieur.

Devant le juge, le mis en cause a partiellement reconnu les faits avant de préciser. « Le vélo, mon patron me l’a donné en geste de gratitude. Je l’ai vendu à 180 000 FCFA. Pour ce qui est des téléphones, il me les a remis. Il y’en avait certains qui s’allumaient et d’autres non. Je devais les amener chez le réparateur. Tous les téléphones que j’ai réparés je les lui ai rendus », a dit M. A. Diallo. Il ressort cependant du procès verbal d’enquête qu’une perquisition a été effectuée chez le prévenu où divers objets ont été découverts. Il s’agit d’une dizaine de téléphones IPhone, une paire de jumelles, une tablette et des câbles d’ordinateurs. Interpellé sur la présence de ces objets chez lui, M. A. Diallo de confier. « Il m’a remis un sac que je lui avais demandé de m’offrir, c’est lorsque je suis allé à la maison et que j’ai ouvert le sac que j’ai remarqué qu’il y’avait une paire de jumelles. La tablette, c’était à un client qui l’avait achetée mais il y avait des défauts, notamment, l’écran qu’on devait réparer », a-t-il expliqué.



En ce qui concerne les téléphones, le mis en cause de préciser qu’il n’y en avait que quelques uns. « Tous n’étaient pas des téléphones, certains étaient des iPod. Je devais lui remettre les téléphones dernièrement réparés, mais on était dimanche et on ne travaille pas ce jour, j’attendais le lundi pour les lui remettre, malheureusement c’est ce dimanche que j’ai été arrêté », se justifie-t-il.



Interpellé sur ce qu’il a pris sans le consentement de son patron, il dira :

« Ce que j’ai pris sans son aval, ce sont les câbles d’ordinateur et la paire de jumelles qui étaient dans le sac et que je ne lui avais pas fait remarquer lorsqu’il m’avait donné le sac. J’ai bien souligné à l’enquête que j’avais des objets à la maison », a dit M. A. Diallo.



Dans sa plaidoirie, la partie civile représentée par Me Bamba Cissé a relevé la constance dans les faits pour lesquels est poursuivi le prévenu. L’avocat a demandé au tribunal de le reconnaître coupable et de payer 2 millions de Francs CFA pour le préjudice subi par son client.



Le parquet pour sa part a requis 2 ans dont 3 mois d'emprisonnement ferme contre le prévenu.

Dans son verdict, le tribunal a reconnu le prévenu coupable des délits d’abus de confiance et de vol commis durant son service. Il a suivi la réquisition du procureur en condamnant M. A. Diallo à 2 ans d’emprisonnement dont 3 mois ferme. Le mis en cause est également astreint au versement de la somme de 2 millions FCFA en guise de dommages et intérêts à son patron, J. S. W. Tsonga.