Abidjan -Assemblée générale du Conseil des Collectivités Territoriales de l'UEMOA - le Président de l'AMS Oumar Ba élu.

Ce lundi 21 Aout 2023, Monsieur Oumar Ba Maire de Ndiop et Président de l'association des Maires du Sénégal (AMS) a été élu Président du Conseil des Collectivités territoriales de l'UEMOA en battant le seul candidat adversaire du jour, Monsieur Luc Atrokpo, Maire de Cotonou ( Benin) par 24 voix contre 18. En plus d'être présentée par la forte Délégation Sénégalaise (les Maires et des Présidents de Départements), et de Monsieur Aliou Sall, président sortant de l'AMS, la candidature Monsieur Oumar Ba a ete soutenue dès le départ par les délégations Burkinabé et Bissau guinéenne et a enregistré le vote d'autres élus des délégations malienne, ivoirienne et togolaise. Il faut noter que sur les huit pays de L'UEMOA seul le Niger est absent de cette Assemblée générale à cause de la crise politique qui secoue ce pays depuis plusieurs semaines. Monsieur Oumar Ba remplace à ce poste Monsieur François Albert Amicha, Maire de la Commune de Trecheville (Côte d'Ivoire) qui a présidé aux destinées de cette institution sous régionale des Pouvoirs Locaux depuis sa création en 2011 à Lomé.