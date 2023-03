ARTP : Abdou Karim Sall a repris fonction ce jeudi 09 mars

Après trois années (2019-2022), au Ministère de l'environnement et du développement durable (MEDD), Abdou Karim Sall revient au poste. Le maire de Mbao a repris officiellement la tête de la direction générale de l’ARTP ce jeudi 09 Mars 2023.



Poste, pour rappel, qu’il avait déjà occupé pendant plus de cinq années (2014-2019). La cérémonie de passation de service avec le Directeur général sortant, M. Abdoul Ly, a eu lieu en effet ce matin au siège de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, sis aux Mamelles sur la route des Almadies. Lors de la passation sobre effectuée, le nouveau DG a encore exprimé toute ma gratitude à Son Excellence M. Macky Sall pour cette confiance renouvelée et souhaite bon vent à son prédécesseur M. Abdou Ly.



Ancien Cadre de la Sonatel (Société Nationale des Télécommunications) il avait effectué toute sa carrière dans le secteur des Télécommunications, jusqu’à sa nomination en tant que Ministre d’un secteur aussi vital que l’environnement.