63e fête de l’indépendance du Sénégal : Le format du défilé du 04 avril 2023 connu !

Dans les colonnes de sa parution du jour, « Le Témoin », informe avoir joint le Colonel Moussa Coulibaly, directeur de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa) qui confirme qu’effectivement, « un défilé populaire militaro-civil dit « Grand format » sera organisé sur le boulevard du Général de Gaulle à Dakar et qu’en dehors du défilé militaire et paramilitaire, toutes les autres composantes de la Nation à savoir les élèves, les étudiants, les sportifs et autres corps de métier vont prendre part aux festivités du 04 avril prochain ».

Contrairement à la cérémonie de prise d’armes qui s’est tenue l’année dernière en centre-ville, le 63ème anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale du Sénégal va se tenir au Boulevard du général de Gaulle.En effet, c’est un défilé d’envergure qui est attendu en ce lieu où, présentement les travaux du Brt se déroulent, mais de manière accélérée. Hier, on se posait la question rejoignant nos confrères du quotidien « Le Témoin » sur la formule à adopter afin de vivre de bons moments de fête d’indépendance avec une ferveur similaire aux années précédentes. Cette année, le thème de la célébration sera : « Forces armées et préservation des ressources naturelles. »Comme il l’avait promis l’an passé, le président Macky Sall est prêt pour organiser un grand défilé militaro-civil sur le boulevard du général de Gaulle. Ce qui pourrait également rendre possible ce « grand format » qui enregistrera la participation de l’armée et de la jeunesse, c’est la décision de l’autorité territoriale et d’autres acteurs concernés, de vouloir accélérer les travaux du Bus Rapid Transit (BRT).