1er mai : Les agents contractuels de la santé et de l’action sociale rappellent aux autorités le passif existant…

Le Syndicat des agents contractuels de la santé et de l’action sociale du Sénégal (Sacsass) affilié à l’UNSAS a fêté le 1er mai dans une continuité des revendications. Engagé dans un combat depuis 2022, pour réclamer les indemnités de logement ou indemnités spéciales complémentaires, le Sacsass a rappelé que les nouvelles autorités sont appelées à régler le passif social qui concerne généralement des acquis. « Nous avons commencé le projet de pacte social avec les nouvelles autorités. Il faut un alignement entre les contractuels de la santé et de l’action sociale et les agents de la fonction publique concernant ces indemnités. C’est une injustice que le régime précédent a laissée comme héritage. Nous attendons que l’État régularise cette situation », a déclaré Abou Ba, secrétaire général du Sacsass.







À côté de l’indemnité, les revendications autour du statut du personnel des EPS ont été rappelées par le secrétaire général qui, portant la voix des agents contractuels de la santé et de l’action sociale, précise que la centrale est prête à les défendre devant les autorités.