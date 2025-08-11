15ème congrès du SAES : David Célestin Faye réélu secrétaire général

À l’issue de son 15ème congrès ordinaire tenu du vendredi au dimanche 10 août, le Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) a renouvelé sa confiance à son secrétaire général sortant. David Célestin FAYE, a été réélu à l’unanimité pour un second et dernier mandat de 3 ans. Cette élection a eu lieu, hier, dimanche.



Pour rappel, le secrétaire général du SAES, David Célestin Faye avait, lors du congrès, lancé un plaidoyer sur un certain nombre de points au ministre de l’Enseignement Supérieur. Devant l’auditoire, le syndicaliste avait attiré l’attention de tous ses collègues et du ministre de tutelle de par ses propos portant sur l’adoption du décret portant allocations spéciales aux familles des enseignants et chercheurs décédés, le recrutement massif d’enseignants et l’achèvement des chantiers dans les universités. D’ailleurs, c’est après son discours que le ministre Abdourahmane Diouf a apporté des réponses à ses revendications tout en rassurant les enseignants.

Cette élection coïncide avec les 40 ans du SAES cette année, créé depuis 1985. À ce jour, le syndicat regroupe plus de 76% des enseignants et enseignants chercheurs des universités.