‎KOLDA : Moussa Baldé (PCD) félicite les Lions...

‎Le président du Conseil départemental de Kolda, Moussa Baldé, félicite l'équipe nationale du Sénégal après la brillante victoire à la coupe d'Afrique des nations. Ainsi, à l'instar des autorités politiques ou autres, il s'inscrit dans cette corbeille d'encouragements pour le deuxième sacre des Lions. Dans cette dynamique, il soutient que le football est un facteur de paix et de cohésion sociale d'où l'importance de communier dans la bonne ambiance.

‎

En ce sens, il faut noter qu'une liesse populaire a envahi la ville sur les différents axes névralgiques.