‎KOLDA : Les coupures d'eau indisposent les populations en plein ramadan...


‎KOLDA : Les coupures d'eau indisposent les populations en plein ramadan...
‎À Kolda, les coupures d'eau sont devenues monnaie courante. Ainsi, le liquide précieux ne coule presque plus,  mettant du coup les populations dans une situation embarrassante. Ceci est d'autant plus difficile en ce mois béni du ramadan coïncidant avec une forte chaleur, obligeant femmes et enfants à se rabattre sur les puits avec tous les risques liés aux maladies hydriques. 
À cet effet, les populations sont obligées de se lever entre 3 heures et 5 heures du matin pour emplir leurs bassines. ‎
‎C'est pourquoi, cette situation de précarité a poussé certains à transformer leurs puits en forage. Dans cette lancée, Maguette M soutient qu'il faudrait que cette situation soit revue à la normale. "Nous sommes très fatiguées surtout en cette période de chaleur où on peine à avoir de l'eau. Ainsi, nous appelons le gouvernement à nous venir en aide..."
‎Le constat est unanime sur la question. Kolda souffre de ce manque d'eau depuis quelques années. Dans cette dynamique, Baïlo, restaurateur de son état explique ceci affecte son activité. À ce titre, il soutient : "je dois faire une longue distance pour avoir de l'eau car le robinet est à sec toute la journée. Cette situation est inconfortable pour tout le monde..."
Autres articles
Mardi 24 Février 2026
Madou Diallo



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Célébration de la fête nationale-4 Avril : le Président Diomaye Faye reçoit le maire de Thiès, Dr Babacar Diop

Célébration de la fête nationale-4 Avril : le Président Diomaye Faye reçoit le maire de Thiès, Dr Babacar Diop - 24/02/2026

Les Forces Armées Gambiennes démentent l’arrestation d’un Colonel au Sénégal

Les Forces Armées Gambiennes démentent l’arrestation d’un Colonel au Sénégal - 24/02/2026

UGB : Le CESL décrète 48 heures de cessation de toutes activités pédagogiques

UGB : Le CESL décrète 48 heures de cessation de toutes activités pédagogiques - 24/02/2026

Mame Makhtar Guèye sur le retrait de sa sécurité :

Mame Makhtar Guèye sur le retrait de sa sécurité : "Je suis le premier à les remercier!" - 24/02/2026

Mame Makhtar Guèye Jamra répond à Ousmane Sonko :

Mame Makhtar Guèye Jamra répond à Ousmane Sonko : "J'ai toujours répondu que cette liste n'est pas destinée aux réseaux sociaux, mais aux autorités..." - 24/02/2026

Ousmane Sonko sur Mame Mactar Guèye Jamra : « J’ai demandé qu’on lui retire la sécurité...

Ousmane Sonko sur Mame Mactar Guèye Jamra : « J’ai demandé qu’on lui retire la sécurité... "Ken santouko mou guéné liste" » - 24/02/2026

TOUBA / Disparition de Serigne Mbacké Daba Sarr, Khalife de Darou Marnane

TOUBA / Disparition de Serigne Mbacké Daba Sarr, Khalife de Darou Marnane - 24/02/2026

Trafic international de drogue : une ressortissante sud-africaine accouche en garde à vue

Trafic international de drogue : une ressortissante sud-africaine accouche en garde à vue - 24/02/2026

Chambre criminelle-Mbour: un pêcheur avait été mortellement poignardé pour un téléphone portable à Joal

Chambre criminelle-Mbour: un pêcheur avait été mortellement poignardé pour un téléphone portable à Joal - 24/02/2026

Fiscalité des fonctionnaires :

Fiscalité des fonctionnaires : " Il n'y a pas de sur-imposition sur les revenus " précise Cheikh Diba - 24/02/2026

Sécurité à l’UCAD : Ousmane Sonko annonce l’érection d’un commissariat permanent au campus social

Sécurité à l’UCAD : Ousmane Sonko annonce l’érection d’un commissariat permanent au campus social - 24/02/2026

Réouverture du COUD : Daouda Ngom annonce des mesures de sécurité au niveau du Campus et des réformes sur les bourses

Réouverture du COUD : Daouda Ngom annonce des mesures de sécurité au niveau du Campus et des réformes sur les bourses - 24/02/2026

Jaxaay sous le choc : un boulanger accusé d’avoir drogué et engrossé une mineure

Jaxaay sous le choc : un boulanger accusé d’avoir drogué et engrossé une mineure - 24/02/2026

De nouvelles manifestations éclatent en Iran: Téhéran met en garde les participants

De nouvelles manifestations éclatent en Iran: Téhéran met en garde les participants - 24/02/2026

Assemblée nationale : La commission des lois vote la mise en accusation de Moussa Bocar Thiam, le dossier Diouf Sarr bloqué

Assemblée nationale : La commission des lois vote la mise en accusation de Moussa Bocar Thiam, le dossier Diouf Sarr bloqué - 23/02/2026

Comment la partenaire du baron de la drogue “El Mencho” a mené la police jusqu’à sa cachette

Comment la partenaire du baron de la drogue “El Mencho” a mené la police jusqu’à sa cachette - 24/02/2026

Section de recherches : Azoura libre après son audition…

Section de recherches : Azoura libre après son audition… - 23/02/2026

Accidents-Sécurité routière : Visite technique obligatoire pour tous les minicars “Cheikhou Chérifou

Accidents-Sécurité routière : Visite technique obligatoire pour tous les minicars “Cheikhou Chérifou" à partir du 3 mars ( ministre Yankhoba Diémé) - 23/02/2026

Affaire des véhicules de la RTS1 : Un citoyen sénégalais saisit l’OFNAC

Affaire des véhicules de la RTS1 : Un citoyen sénégalais saisit l’OFNAC - 23/02/2026

Entre débrayage et grève totale : Le G7 décline son 5e plan d’actions...

Entre débrayage et grève totale : Le G7 décline son 5e plan d’actions... - 23/02/2026

​Le Nigeria, premier consommateur de viande canine en Afrique

​Le Nigeria, premier consommateur de viande canine en Afrique - 23/02/2026

Traite de personnes à Ziguinchor : l’Antenne régionale de la DNLT démantèle un réseau présumé aux portes de l’exploitation sexuelle

Traite de personnes à Ziguinchor : l’Antenne régionale de la DNLT démantèle un réseau présumé aux portes de l’exploitation sexuelle - 23/02/2026

Jeu et Loto : La Lonase annonce l'arrêt définitif des produits « But ! » et « Numéro Porte-bonheur »

Jeu et Loto : La Lonase annonce l'arrêt définitif des produits « But ! » et « Numéro Porte-bonheur » - 23/02/2026

Les droits de douane américains seront suspendus dès ce 24 février

Les droits de douane américains seront suspendus dès ce 24 février - 23/02/2026

L’Iran répondra “avec force” à toute frappe américaine

L’Iran répondra “avec force” à toute frappe américaine - 23/02/2026

Mondiale 2026/Sécurité au Mexique : la mort d’El Mencho chef du cartel CJNG, ravive les inquiétudes à quatre mois de la Coupe du Monde 2026

Mondiale 2026/Sécurité au Mexique : la mort d’El Mencho chef du cartel CJNG, ravive les inquiétudes à quatre mois de la Coupe du Monde 2026 - 23/02/2026

Guédiawaye : un oncle à la Barre , 10 ans requis pour le viol présumé de sa nièce de 11 ans

Guédiawaye : un oncle à la Barre , 10 ans requis pour le viol présumé de sa nièce de 11 ans - 23/02/2026

Dalifort : un dealer mord un policier et attaque au tesson… Deux policiers évacués

Dalifort : un dealer mord un policier et attaque au tesson… Deux policiers évacués - 23/02/2026

Kédougou : trois sites d’orpaillage clandestin démantelés

Kédougou : trois sites d’orpaillage clandestin démantelés - 23/02/2026

Paiement mobile et discipline budgétaire : Cheikh Diba tisse les fils d’une souveraineté économique

Paiement mobile et discipline budgétaire : Cheikh Diba tisse les fils d’une souveraineté économique - 23/02/2026

RSS Syndication