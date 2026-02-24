‎KOLDA : Les coupures d'eau indisposent les populations en plein ramadan...

‎À Kolda, les coupures d'eau sont devenues monnaie courante. Ainsi, le liquide précieux ne coule presque plus, mettant du coup les populations dans une situation embarrassante. Ceci est d'autant plus difficile en ce mois béni du ramadan coïncidant avec une forte chaleur, obligeant femmes et enfants à se rabattre sur les puits avec tous les risques liés aux maladies hydriques.

‎

‎

À cet effet, les populations sont obligées de se lever entre 3 heures et 5 heures du matin pour emplir leurs bassines. ‎

‎C'est pourquoi, cette situation de précarité a poussé certains à transformer leurs puits en forage. Dans cette lancée, Maguette M soutient qu'il faudrait que cette situation soit revue à la normale. "Nous sommes très fatiguées surtout en cette période de chaleur où on peine à avoir de l'eau. Ainsi, nous appelons le gouvernement à nous venir en aide..."

‎

‎Le constat est unanime sur la question. Kolda souffre de ce manque d'eau depuis quelques années. Dans cette dynamique, Baïlo, restaurateur de son état explique ceci affecte son activité. À ce titre, il soutient : "je dois faire une longue distance pour avoir de l'eau car le robinet est à sec toute la journée. Cette situation est inconfortable pour tout le monde..."