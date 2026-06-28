‎KOLDA : Incinération de 2 tonnes de produits impropres à la consommation

Ce sont 2 tonnes de produits impropres à la consommation qui ont été incinérés ce samedi 27 juin par les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité. Ces produits incinérés sont entre autres 1 705 kg de chanvre indien et cocaïne et 335 kg de faux médicaments, des produits cosmétiques et alimentaires prohibés estimés à plus de 146 millions de f CFA.
Dans cette lancée, Bonaventure Kalamo adjoint au gouverneur soutient que cette opération traduit la volonté des autorités administratives, judiciaires et des forces de défense et de sécurité à lutter efficacement contre le trafic de drogue.
Cette opération entre donc dans le cadre des actions conjointes menées par les autorités pour protéger les populations contre les dangers liés aux stupéfiants et aux produits contrefaits.
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