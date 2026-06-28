‎KOLDA : Incinération de 2 tonnes de produits impropres à la consommation

‎Ce sont 2 tonnes de produits impropres à la consommation qui ont été incinérés ce samedi 27 juin par les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité. Ces produits incinérés sont entre autres 1 705 kg de chanvre indien et cocaïne et 335 kg de faux médicaments, des produits cosmétiques et alimentaires prohibés estimés à plus de 146 millions de f CFA.

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‎Dans cette lancée, Bonaventure Kalamo adjoint au gouverneur soutient que cette opération traduit la volonté des autorités administratives, judiciaires et des forces de défense et de sécurité à lutter efficacement contre le trafic de drogue.

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‎Cette opération entre donc dans le cadre des actions conjointes menées par les autorités pour protéger les populations contre les dangers liés aux stupéfiants et aux produits contrefaits.