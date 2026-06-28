‎KOLDA : Incinération de 2 tonnes de produits impropres à la consommation


‎KOLDA : Incinération de 2 tonnes de produits impropres à la consommation
‎Ce sont 2 tonnes de produits impropres à la consommation qui ont été incinérés ce samedi 27 juin par les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité. Ces produits incinérés sont entre autres 1 705 kg de chanvre indien et cocaïne et 335 kg de faux médicaments, des produits cosmétiques et alimentaires prohibés estimés à plus de 146 millions de f CFA.
‎Dans cette lancée, Bonaventure Kalamo adjoint au gouverneur soutient que cette opération traduit la volonté des autorités administratives, judiciaires et des forces de défense et de sécurité à lutter efficacement contre le trafic de drogue.
‎Cette opération entre donc dans le cadre des actions conjointes menées par les autorités pour protéger les populations contre les dangers liés aux stupéfiants et aux produits contrefaits.
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Dimanche 28 Juin 2026
Madou Diallo



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