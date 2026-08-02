‎Implantation de KIIRAY Les patriotes-républicains à Kolda : Younoussa Mballo invite les populations à... ‎

Le nouveau parti présidentiel KIIRAY les patriotes-républicains est déjà en promotion au Fouladou, à travers Younoussa Mballo, membre fondateur dudit parti. Ainsi, ce dernier a rassemblé ses amis et ses sympathisants pour leur faire part des ambitions du parti afin qu'ils y adhèrent massivement.



Devant eux, ce samedi premier août, il a dévoilé les lignes directrices dégagées par le président de la République Diomaye Faye pour un Sénégal harmonieux. Dans la foulée, il a précisé que son adhésion est mûrement réfléchie puisque basée sur des principes comme le patriotisme, la république, la paix, la cohésion nationale et le respect des institutions entre autres. "Je suis à Kolda pour expliquer aux populations, militants, camarades et amis, les raisons de notre engagement dans ce parti. En ce sens, nous allons présenter les vœux du président de la République Bassirou Diomaye Faye émis lors du lancement du parti comme la cohésion, la paix, le patriotisme... J'ai participé à la fondation du parti avec beaucoup d'engagement en tant que patriote et républicain. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin de tous ses fils pour son développement. C'est pourquoi, il est important pour moi de venir échanger avec mes amis pour qu'ils adhérent à ce parti."

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‎Il poursuit en ces termes : "le parti a pour objectif principal le Sénégal dont le slogan est « la patrie d'abord », le tout dans la transparence, le dialogue, la gestion des affaires publiques entre autres.

‎La paix, la patrie et la République sont les maîtres mots du parti. Et en tant que foncièrement républicain voire partisan de la paix, il est fondamental de respecter les institutions comme le président de la République. D'ailleurs, c'est le seul a avoir prêté serment et il est le garant des institutions."

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‎Sur la situation économique du pays, il dira : "la création du parti commence déjà à décrisper le climat des affaires. En ce sens, la confiance va être de retour pleinement d'ici peu avec un redémarrage de l'économie. D'ailleurs, beaucoup de projets commencent à renaître. D'ailleurs, les choses vont bouger très rapidement. Dans la même veine, le président dit que le cap est maintenu, mais seule la méthode change..."