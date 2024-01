Zone Sud : Le Ministre El Hadj Omar Youm inaugure plusieurs infrastructures et Équipements de la gendarmerie

Dans le cadre de sa mission de défense et de sécurité, le Ministre des Forces armées a inauguré plusieurs infrastructures de la gendarmerie dans la zone sud du 4 au 5 janvier 2024.

Tour à tour, les brigades de proximité de Tanaff et de Niaguis ont été inaugurées devant les maires des communes susmentionnées. Ces infrastructure dont l’une a été financées par le PUMA (Brigade de Tanaff) permettront de jouer un rôle central dans le maillage sécuritaire de ces territoires frontaliers confrontés à la criminalité transfrontalière, le vol de bétail, le trafic de bois et de chanvre indien.

À Tenghory et à Bignona commune, le poste de commandement de compagnie, les bâtiments abritant les blocs administratifs, les logements et autres salles (sport, restaurant, loisirs, etc...) ainsi que les bâtiments de l’escadron de Bignona ont été inaugurés avant la livraison plus tard dans la soirée, de la brigade territoriale de Bignona. Ces infrastructures qui offrent une nette amélioration des conditions de vie et de travail des officiers, sous-officiers, gendarmes-gradés, gendarmes et gendarmes- auxiliaires, permettront dans une phase de montée en puissance des FDS, de mieux renforcer les capacités opérationnelles.

Le samedi 5 jannvier, le ministre El Hadj Oumar Youm a inauguré à Ziguinchor, la nouvelle Section de recherches et des nouveaux locaux du Poste de commandement de la Compagnie de gendarmerie de Ziguinchor.

Ainsi, au terme d’un marathon d’inaugurations qui l’a conduit successivement à Tanaff, Niaguis, Tenghory, Bignona et Ziguinchor, le ministre des Forces armées a magnifié la vision du Chef de l’État Macky Sall qui a décidé de renforcer le maillage sécuritaire du territoire national qui se matérialise par l’implantation de nouvelles unités de gendarmerie.

Ce maillage sécuritaire mis en œuvre avec célérité et efficacité, par le Haut commandant de la Gendarmerie nationale, le Général de corps d’armée Moussa Fall, repose sur un plan d’urgence cohérent et novateur mettant l’accent sur les zones frontalières dans une approche de proximité.

Pour une gendarmerie plus proche des populations...