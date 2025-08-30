Ziguinchor : un drame conjugal fait trois victimes, dont deux enfants

Un drame d'une violence inouïe a frappé le quartier de Kanténe, à Mandina Mancagne (Ziguinchor), dans la soirée du dimanche 24 août 2025. l'événement tragique a débuté lorsqu'un père de famille, apparemment désespéré, s'est aspergé d'un produit inflammable et s'est barricadé dans une pièce avec ses deux jeunes enfants.



La motivation de cet acte effroyable trouverait son origine dans une procédure de divorce engagée par son épouse. Ne supportant pas cette perspective, l'homme aurait choisi de commettre l'irréparable en tentant d'ôter la vie à ses deux fils ainsi qu'à lui-même.



Les secours, intervenus trop tard, n'ont pu empêcher le pire. Le père est décédé sur le coup des suites de ses brûlures. L'un des enfants a également perdu la vie après évacuation . Seule la fille avait survécu in extremis, et avait été transférée en urgence aux soins intensifs de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor.

Malgré cinq jours de combat, son jeune corps n'a pas supporté l'étendue des traumatismes.

Elle s'est éteinte ce vendredi 29 août, portant le bilan final de cette folie meurtrière à trois morts.



Plongée dans un abîme de douleur, la mère de famille, qui a perdu son mari et ses deux enfants en quelques jours, est prise en charge médicalement et sous surveillance constante chez des pasteurs pour faire face à une détresse psychologique inimaginable.