Yoff/ Le PM Amadou Bâ aux acteurs de la pêche : « Avec moi, votre situation économique va considérablement changer… »

Le Premier ministre Amadou Bâ a présidé ce samedi un Grand Panel sur le secteur de la pêche au niveau du quai de pêche de Yoff. Une cérémonie qui a enregistré la présence d'une délégation composée de notables, d'acteurs de la pêche et d'autorités locales.







Après une minute de silence en mémoire aux disparus du drame de Saint Louis, les débats ont commencé avec les ministres El Hadj Momar SAMB et Abdoulaye Diouf Sarr qui ont accueilli le chef du gouvernement pour cette rencontre importante pour le secteur de la pêche notamment pour les acteurs de Yoff. Les deux anciens ministres de la pêche notamment, Alioune Ndoye et Oumar Gueye ont été aussi présents. Une option du Premier ministre qui veut certainement une prise de parole de ces anciens chef du département de la pêche qui ont rappelé devant « les passionnés de la mer », les réalisations du Président Macky Sall dans le secteur. Oumar Gueye, a d'ailleurs rappelé que « le Président Macky Sall a investi dans le secteur de la pêche 97 milliards ». Le ministre Alioune Ndoye a, dans cette même logique salué les efforts de l'état dans le secteur et insiste sur la surveillance de nos côtes avec les navires de la marine. Pour sa part, l'ancien ministre de la santé et actuel directeur général du FONSIS s'est fortement réjoui de cette visite honorifique pour la population de Yoff et invite le Premier ministre et candidat de Benno, à soutenir davantage le peuple Yoffois: « Monsieur le Premier Ministre, je vous confie le peuple de Yoff, un peuple digne et fidèle » dira-t-il avant de donner la parole à Amadou Bâ qui a magnifié les différentes interventions des acteurs de la pêche et a remercié Diouf Sarr d'avoir initié ce panel.







« En faisant ce panel, Abdoulaye Diouf Sarr démontre qu’il aime Yoff et le porte dans son cœur », a-t-il ajouté avant de rappeler que le Chef de l’Etat a créé 600 000 emplois. Un bilan qu’il compte dépasser une fois élu à la tête du Sénégal : « Je compte porter la barre à 1 million d'emplois, une fois à la magistrature suprême. Sur le plan économique votre situation va globalement changer », a-t-il promis.