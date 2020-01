Wadial Ziarra BOGAL : Un Hadratoul Jummah bien clôturé par des témoignages sur Thierno Abdourahmane Barry...

Aujourd'hui, aux Hlm Grand Yoff, Thierno Abdourahmane Barry a reçu un hôte pas ordinaire. Il s'agit de Chérif Hamza Aïdara Tidiani, petit-fils qui est venu assister à cette clôture du "Waadial Ziaar" de BOGAL qui se tiendra les 23, 24 et 25 Janvier 2020.



Des remerciements dans l'organisation, une délégation de la Gambie, de l'Assemblée nationale, de même que Ibrahima Cissé, président de TIDA, Dakaractu, le groupe Futur Medias, Moustapha Guirassy du Groupe IAM, Sira Baldé et plusieurs autres...



Ce vendredi, Thierno Abdourahmane Barry a eu l'honneur d'être assisté par plusieurs guide religieux à l'image de Thierno Amadou Bâ de Bambilor qui a tenu à assister à cette cérémonie de clôture du "Wadial Ziaar de Bogal".

Ce Hadratal Jummah a été suivi d'une série de témoignages sur l'homme de BOGAL, un érudit, un homme épris de bonté et caractérisé par sa générosité.

L'imam des Hlm Grand Yoff a aussi salué la grandeur de l'homme qui a radicalement contribué à l'éveil spirituel des jeunes.

Un monde venant de toutes les contrées a assisté au Hadratoul Jummah qui consacre la clôture de la préparation du grand Ziaar de Bogal, mais aussi pour assister à ce moment de prières et de partage sur les questions liées à l'Islam et les bienfaits de la Tarikha Tidianiya.