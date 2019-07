Vrai lion, Krépin, le cœur de la Tanière (Par Papa Ibrahima Diassé)

Son intelligence de jeu, traduit dans ses déplacements vifs et millimétrés sur le terrain, renseigne à suffisance sur son génie. À juste 20 ans, l’enfant de la Casamance, sociétaire du FC Brugge, en Belgique, est en train de devenir

un élément clé du football sénégalais des 10 prochaines années.



Devant lui, sur le terrain, il se donne du champ pour dérouler à sa guise sans trembler quelle que soit l’adversité en face. Devant lui, dans sa carrière, encore beaucoup de temps pour de bien merveilleuses aventures. L’un dans l’autre, Krépin prend du plaisir à évoluer, égrainant les marches du temps; sans euphorie, seul son insouciance est lisible dans ses yeux de jeune lion affamé.



Il s’est imposé comme maillon essentiel et incontournable dans l’ossature de l’équipe du Sénégal où, il est devenu une pièce maîtresse. Ce statut arraché de fort belle manière, lui ouvre les portes d’une carrière luisante déjà bien amorcée. Il a juste à évoluer surtout auprès d’aînés plus expérimentés, capables de lui montrer le chemin tels que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Idrissa Gana Guèye, pour gagner en maturité et séduire le monde du football par son talent inédit.



Il aura fallu une seule rencontre de CAN pour qu’il se révèle à la planète foot: prestation de haute facture, but fabuleux, titre d’homme du match en ouverture de CAN contre la Tanzanie, cette manière de prendre ses marques dans une aussi prestigieuse compétition que la coupe d’Afrique, est un rendez-vous pris avec l’histoire toute entière. Vrai régal sur la pelouse, son jeu de jambe fait frissonner les férus du ballon rond bien qu’à première vue rien ne lui prédestine une habileté footbalistique.



Caractérisé d’ailleurs par son frêlement apparent que masque malgré tout son audace, le jeune joueur n’envie en rien le type de footballeur armé de robustesse, tellement il est virevoltant ballon au pied. À cela s’ajoutent son courage et sa vitesse qui lui font prendre des initiatives en toute intelligence sur le terrain. La somme de ces facteurs, lui procure en outre le statut de joueur d’avenir, aux énormes potentiels qui forcément apporte une plus-value dans une équipe encore que celle ci se cherchait toutes ses années une identité de jeu notamment dans son entre jeu. Sans doute, sa contribution fut réelle dans le lancement parfait de la CAN des lions ultra favoris de la compétition cette année avec une entrée réussie.



Joueur novateur, expéditif, son insatiable curiosité dans le jeu avec et sans ballon fait de lui une pièce maîtresse du puzzle de l’équipe du Sénégal en ce sens, Krépin est devenu très vite un espoir du foot sénégalais. Il est déjà et reste dans la rétine de notre mémoire. Tant il nous a attirés par sa disposition à produire toutes les fantaisies possibles avec le ballon même s’il est, il faut le reconnaître encore perfectible.



Conscient qu’en ce stade de sa carrière, il gagne à être connu, il nous en donne les preuves après chaque confrontation. Un regain d’espoir sans encombre qui le consolide sur son chemin de jeune joueur à l’avenir prometteur. Attaqué et chahuté dernièrement à tort, pour une histoire extra football, et extra-existence, le jeune homme a su garder sa sérénité car, conscient que seules ses performances sur le terrain comptent. Voici vraiment un homme merveilleux qui s’exige avec force et vigueur, l’humilité et l’humanisme.



Papa Ibrahima Diassé