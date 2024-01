Vol : Une ménagère soutire 6 millions à son patron

Reconnue coupable pour « vol à l’occasion du service », la jeune fille D. Diaba risque 6 mois ferme d’emprisonnement. En revenant sur les faits, la ménagère de fonction, a volé 6 millions à son patron B. Lam.



Devant la barre, hier, la prévenue n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés mais la somme. A ce propos, elle soutient qu’elle a trouvé un sachet sur la coiffeuse de son patron un sachet plastique de couleur blanche contenant 1,5 million. « J’ai pris cet argent et envoyé 350 mille francs à ma cousine et 250 mille FCfa à un réparateur de téléphone », affirme -t-elle.



C’est ainsi qu’en voulant profiter d’elle, que le réparateur l'a fait chanter car celui-ci avait vu ses vidéos obscènes dans son téléphone lors de sa réparation. Mais cette thèse n’a pas convaincu la magistrate qui s’interroge sur le montant envoyé et qui ne dépasse pas plus de 2 millions.



En réponse à cette question, elle a répondu qu’elle n’a volé que 1,5 million. « L’autre montant, je l’ai tiré de mes activités de restauration. Je prépare sur commande un grand bol de beignets à l’occasion des cérémonies. Je gagne un bénéfice de 60 mille pour chaque commande. J’ai remboursé 900 mille à la police », s’est- elle défendue. Quant à la partie civile, elle n’a pas pris part à l’audience préférant tout simplement produire une lettre de désistement.



Cependant, le substitut du procureur a soulevé des dépôts effectués à partir de wave de plus de 2 millions 500 milles de nos francs. Car, « depuis l’enquête préliminaire, elle a reconnu l’affaire. Elle a soutiré des numéraires dans la chambre à coucher de son patron. La somme de 300 mille francs a été retrouvée sur son solde wave », renchérit le parquet.



L’avocat de la défense a pour sa part confirmé que sa cliente a reconnu les faits et a présenté ses excuses avant de demander la clémence.



En tout état de cause, le parquet a requis deux ans dont 6 mois ferme

Le délibéré est fixé le 8 janvier prochain.