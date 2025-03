Visite pastorale à Dakar : La position de Jean-Baptiste Valter Manga, évêque de Ziguinchor sur la paix en Casamance

L’évêque a souligné le rôle des croyants dans ce processus. « Nous sommes impliqués d'abord par la prière, nous sommes des croyants et nous pensons que cette paix peut venir si Dieu entend notre prière », a-t-il affirmé. Cependant, il a également rappelé que la paix nécessite une action humaine concrète. « Il reste peut-être la part de l'homme à faire ce qui lui revient pour que cette paix soit effective aujourd'hui », a-t-il ajouté.



Un engagement concret sur le terrain



L’évêque de Ziguinchor a également évoqué les efforts déjà en cours pour accompagner les populations affectées par le conflit. « Nous y sommes déjà, à travailler pour accompagner les populations qui reviennent dans leur village, pas sereinement, mais comme religieux, nous faisons ce qui nous revient », a-t-il expliqué. Il a reconnu le rôle complémentaire de l’État dans ce processus, tout en appelant à une collaboration renforcée entre tous les acteurs.



L’évêque a également mentionné le rôle que pourrait jouer la diaspora dans la recherche de la paix. « La diaspora, dans tout ça, ça peut être des conseils, on peut se tourner vers des compétences qui ne sont pas à Ziguinchor, mais qui sont à Dakar, qui peuvent nous aider à réfléchir, à l'avènement des moyens pour que cette paix, enfin, puisse être effective dans la région », a-t-il déclaré. Cette approche inclusive vise à mobiliser toutes les forces vives, locales et extérieures, pour construire un avenir pacifique en Casamance.



Pour clore son propos, Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la paix, tout en appelant à l’unité et à la mobilisation de tous. « Nous croyons que cette paix est possible, mais elle nécessite l’engagement de chacun, ici et ailleurs, pour que la Casamance retrouve enfin la sérénité qu’elle mérite », a-t-il conclu, laissant entrevoir un message d’espoir pour les populations de la région.