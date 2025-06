Veille de Tabaski : Aïssata Tall Sall et le Groupe Parlementaire Takku Wallu chez la famille de Farba Ngom

En cette veille de Tabaski, Me Aïssata Tall Sall, en tant que présidente du Groupe Parlementaire Takku Wallu Sénégal (TWS), a mené une délégation de collègues parlementaires pour rendre visite à la famille du député-maire Farba Ngom.



L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a transmis le message de soutien et de solidarité du Président Macky Sall à toute la famille Ngom, aux maires et élus de la région de Matam, à leurs militants, ainsi qu'à tous les Foutankés.



La famille du député Farba Ngom a chaleureusement apprécié ce geste et a exprimé ses sincères remerciements au Président Sall, ainsi qu'aux députés présents.