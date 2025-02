Vaccination contre la polio : Un combat de plus en plus difficile entre progrès et méfiance

Le programme mondial d’éradication de la poliomyélite, lancé en 1988, a permis de réduire l’incidence mondiale des cas de poliovirus sauvage de 350 000 à seulement 37 cas en 2016. Cependant, des obstacles persistent, notamment la circulation du virus dérivé du vaccin oral (PVDVc) et les défis sécuritaires dans les zones de conflit. La stratégie 2022-2026 vise à éradiquer définitivement la transmission du poliovirus, tout en luttant contre les épidémies et en renforçant la vaccination de routine. Cependant, des problèmes tels que la réticence à la vaccination, la désinformation et le manque de ressources financières compliquent cette mission.







Les défis restent colossaux. Le Dr Ndiaye a évoqué des problèmes cruciaux tels que les conflits, la méfiance envers les vaccins, et la faible réceptivité aux campagnes de vaccination dans certains pays. Le combat contre la polio est loin d’être terminé, et les journalistes en santé, avec leur capacité à informer et à contrer les fausses informations, jouent un rôle clé pour garantir que la communauté mondiale reste mobilisée dans l’éradication de cette maladie dévastatrice.