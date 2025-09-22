Urgence climatique : la société civile et les syndicats unissent leurs voix au Sénégal

Le Réseau sénégalais des acteurs du climat (RESAC) a marqué un temps fort à travers un flashmob organisé dans le cadre de la campagne internationale « Droits aux Alignés », visant à dénoncer l’inaction climatique et à plaider pour une justice climatique inclusive.
Selon Aïssatou Guèye, coordonnatrice du réseau, cette mobilisation reflète la volonté des communautés paysannes, de pêcheurs, d’éleveurs et même d’enfants, de faire entendre leurs voix face aux effets dévastateurs du changement climatique. Elle a souligné l’urgence d’intégrer femmes et jeunes dans les espaces de décision, ainsi que de faciliter l’accès des communautés aux financements disponibles pour renforcer leur résilience.
De leur côté, les syndicats, représentés par Mme Soumaré Marie-Thiam, Secrétaire générale à l’ASECNA, insistent sur la nécessité d’une transition juste. Celle-ci devrait permettre de créer des emplois verts durables et de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Mme Thiam alerte : la raréfaction des ressources naturelles pousse déjà les entreprises à fermer, impactant autant les travailleurs du secteur formel que de l’informel. L’agriculture, la pêche et les activités de transformation menées par les femmes en zones côtières figurent parmi les secteurs les plus menacés.
Face à une planète déjà réchauffée de 1,5 °C, les intervenants ont tiré la sonnette d’alarme : franchir le seuil des 2 °C signifierait une disparition massive des espèces, humaines comme animales. Le RESAC et ses alliés syndicaux appellent donc à des actions urgentes, aussi bien individuelles à travers l’adoption de comportements éco-responsables que gouvernementales, notamment par l’application stricte de la loi interdisant le plastique. « Il faut agir pendant qu’il est encore temps », ont-ils martelé, transformant cette manifestation en un cri d’alerte national et international.
