Urgence climatique : la société civile et les syndicats unissent leurs voix au Sénégal

Le Réseau sénégalais des acteurs du climat (RESAC) a marqué un temps fort à travers un flashmob organisé dans le cadre de la campagne internationale « Droits aux Alignés », visant à dénoncer l’inaction climatique et à plaider pour une justice climatique inclusive.



Selon Aïssatou Guèye, coordonnatrice du réseau, cette mobilisation reflète la volonté des communautés paysannes, de pêcheurs, d’éleveurs et même d’enfants, de faire entendre leurs voix face aux effets dévastateurs du changement climatique. Elle a souligné l’urgence d’intégrer femmes et jeunes dans les espaces de décision, ainsi que de faciliter l’accès des communautés aux financements disponibles pour renforcer leur résilience.

