USAID : Personnel en congé administratif et rapatriement envisagé pour les employés à l'étranger

L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a annoncé des mesures importantes concernant son personnel à l'échelle mondiale.



À partir du 7 février 2025, la majorité du personnel d'embauche directe de l'USAID sera placée en congé administratif dans le communiqué officiel. Seuls les employés affectés à des fonctions critiques, les cadres supérieurs et le personnel de programmes spécifiques continueront à travailler. Les employés concernés seront notifiés au plus tard le 6 février.



L'USAID a également révélé son intention de rapatrier son personnel actuellement en poste à l'étranger. Un plan est en cours d'élaboration, en collaboration avec les missions à l'étranger et le Département d'État, pour organiser et financer le voyage de retour de ces employés vers les États-Unis dans un délai de 30 jours. L'agence prévoit également de résilier les contrats de service (PSC) et les contrats individuels de service (ISC) pour le personnel non essentiel.



Toutefois, l'USAID a assuré qu'elle examinerait les demandes d'exceptions et de prolongations de voyage en cas de difficultés personnelles ou familiales, de problèmes de sécurité ou d'autres circonstances atténuantes. Des exemples cités incluent les besoins médicaux, la grossesse et les contraintes liées à l'éducation des enfants.