UCAD – Nouvelle génération d’ORL : Dr Fallou Niang mise sur la réhabilitation auditive pour une souveraineté sanitaire

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a célébré la sortie d’une promotion historique de 25 médecins spécialistes en ORL, issus de cinq nationalités. Parrain de l’événement, le Dr Fallou Niang, Directeur du Centre hospitalier régional de Kolda, a salué “l’aboutissement de douze années d’efforts acharnés” et rendu hommage aux enseignants, encadreurs et autorités de tutelle. Pour lui, cette promotion est “porteuse d’espoir” et incarne une réponse concrète au déficit criant de spécialistes dans plusieurs régions du Sénégal.







Le pays ne compte qu’une centaine d’ORL, dont 80% concentrés entre Dakar et Thiès, laissant de vastes zones totalement dépourvues de prise en charge. Le Dr Niang a dénoncé cette iniquité et plaidé pour que ces nouveaux spécialistes soient équitablement déployés sur tout le territoire. “Il n’est pas concevable que des patients quittent les régions pour venir à la capitale. C’est le moment de bâtir une véritable souveraineté sanitaire”, a-t-il martelé.







Mais au-delà du déficit en ressources humaines, c’est la réhabilitation auditive qui a constitué le cœur de son message. Avec une prévalence de la surdité estimée entre 6 et 8% au Sénégal, le Dr Niang a tiré la sonnette d’alarme : “La perte auditive est un problème majeur de santé publique. Chaque enfant doit bénéficier d’un dépistage avant trois ans, afin de recevoir une aide auditive, une chirurgie ou une rééducation adaptée.” Il a appelé à la mise en place d’un programme national de lutte contre la surdité, impliquant ORL, pédiatres, gynécologues et autorités de tutelle.







En parrain de cette promotion, le Dr Niang a exhorté les jeunes spécialistes à s’investir pleinement dans cette mission : rendre l’audition à ceux qui l’ont perdue et rapprocher la médecine de qualité des populations les plus éloignées. “Ces 25 ORL représentent plus qu’une promotion académique : ils incarnent l’avenir d’un Sénégal qui refuse que la surdité condamne ses enfants au silence et qui veut une santé de proximité, équitable et souveraine”, a-t-il conclu sous les applaudissements.

