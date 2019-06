Trois questions à Moussa Sow : " Sadio nous a tous rendu heureux "

Vous ne pouvez pas imaginer Sadio est le premier sénégalais à remporter la ligue des champions. Il est entré dans l'histoire en remportant ce trophée que tout joueur rêve de gagner. Je suis content pour lui, il le mérite amplement.J'étais optimiste parce que ce jeune qui est né et a grandi en Casamance, vient de prouver encore une fois que le football n'a pas de frontière. Aujourd'hui il a rendu toute l'Afrique fière. Sadio est une fierté nationale, après l'avoir perdu l'année dernière, j’étais persuadé qu'il allait gagner cette année parce que Liverpool est une grande équipe.J'espère que mes amis gagneront la CAN 2019 pour faire plaisir au Sénégal. Nous avons une bonne équipe pour y arriver, qu'on le dise ou non le Sénégal est favori dans cette compétition. Même si nous ne le disons pas ouvertement. Pour moi, il est temps que le Sénégal gagne une coupe d'Afrique des nations.Record