"Tous les dirigeants de la Cour des Comptes devraient, par éthique de responsabilité, démissionner" (Youssou Diallo)

J’ai honte pour mon pays et ses dirigeants !



Oui, parfaitement, Obama avait raison : au lieu d’hommes forts, il faut à nos pays des institutions fortes !

Où était la Cour des Comptes de 2019 à 2024 pour ne rien voir, rien constater ? Pourquoi a-t-elle attendu le rapport de l’IGF après la chute de Macky Sall pour se déterminer, avec toutes les péripéties que l’on sait ?



Normalement, après ce rapport, tous les dirigeants de la Cour des Comptes devraient, par éthique de responsabilité, démissionner.

Qui perd dans tout ça, dans ce spectacle hideux ? Le Sénégal et les Sénégalais, uniquement ! On parlera de ce rapport pendant quelques jours, et ce sera tout. On oubliera, et on recommencera. Pendant ce temps, les Sénégalais continueront à trimer et à galérer encore plus dur.



J’ai honte pour mon pays, j’ai honte pour ses dirigeants, pour son administration si crédible et réputée auparavant. La crédibilité du Sénégal est à terre. Nous révélerons un jour cette sale histoire de falsification des comptes publics, je n’en sais rien, mais en tous cas, ce ne sera pas pour demain !