Tivaouane (1er jour du Burd) / Décadence de la société sénégalaise : Le Khalife tire la sonnette d’alarme et appelle à la repentance


Tivaouane (1er jour du Burd) / Décadence de la société sénégalaise : Le Khalife tire la sonnette d’alarme et appelle à la repentance
La première nuit du Burd a été paraphée ce lundi 25 août 2025 à Tivaouane, en présence du khalife Serigne Babacar Sy Mansour et de l'ensemble des membres de la famille Sy. 
 
Ainsi, le guide religieux a saisi cette occasion pour regretter la décadence de notre société caractérisée notamment par des injures, la corruption, la calomnie, le commérage etc... Serigne Babacar Sy Mansour a ainsi voulu attirer l'attention des sénégalais sur ces pratiques qui n'honorent aucune société. 
 
Selon lui, c'est ce genre de pratiques qui avaient d'ailleurs amené jadis le Tout Puissant à apporter la calamité dans certaines sociétés, du temps des Prophètes. C'est la raison pour laquelle, il a non seulement tenu à sensibiliser les sénégalais sur l'ampleur des dégâts que ces actes sont en train d'occasionner,  mais également à choisir la voie de la repentance afin de bénéficier de la clémence de Dieu.
 
 
Le Khalife général des Tidianes a invité l'ensemble des sénégalais à ne jamais cesser de prier en abandonnant surtout ces pratiques dégradantes. Après avoir prié pour le Sénégal, il a exhorté les usagers de la route à plus de prudence sur les routes en cette période de gamou...
Autres articles
Mardi 26 Août 2025
Moussa Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
L’aéroport se transforme en village peulh vivant : « L’AIBD, carrefour des cultures et des nomades », selon Achkoun Demir

L’aéroport se transforme en village peulh vivant : « L’AIBD, carrefour des cultures et des nomades », selon Achkoun Demir - 26/08/2025

Conseil départemental de Kolda : Tidiane Ndiaye remplace feu Alsény Ba…

Conseil départemental de Kolda : Tidiane Ndiaye remplace feu Alsény Ba… - 26/08/2025

Assemblée nationale : 130 députés ont adopté les nouveaux projets de loi portant création de l’OFNAC et la déclaration de patrimoine

Assemblée nationale : 130 députés ont adopté les nouveaux projets de loi portant création de l’OFNAC et la déclaration de patrimoine - 26/08/2025

Affaire Lat Diop et bracelet électronique : ce qui provoque le blocage, le ministre de la Justice s’en explique...

Affaire Lat Diop et bracelet électronique : ce qui provoque le blocage, le ministre de la Justice s’en explique... - 26/08/2025

Kaolack - Caravane écologique : plus de 2.000 arbres plantés dans la région

Kaolack - Caravane écologique : plus de 2.000 arbres plantés dans la région - 26/08/2025

Ndiaganiao / Affaire foncière à Soussoung : La sœur du président Bassirou Diomaye Faye brise le silence et

Ndiaganiao / Affaire foncière à Soussoung : La sœur du président Bassirou Diomaye Faye brise le silence et "dénonce une injustice" - 25/08/2025

Thiès - annulation de sa nomination aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu : Mamadou Diène conteste la décision de Guirassy

Thiès - annulation de sa nomination aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu : Mamadou Diène conteste la décision de Guirassy - 25/08/2025

État de santé précaire de Farba Ngom : Le député Baranne Fofana demande clémence au ministre de la justice

État de santé précaire de Farba Ngom : Le député Baranne Fofana demande clémence au ministre de la justice - 25/08/2025

Ayib Daffé réplique à Aissatou Tall Sall : ce n’est pas le projet qui « dégage », mais les réformes de l’OFNAC

Ayib Daffé réplique à Aissatou Tall Sall : ce n’est pas le projet qui « dégage », mais les réformes de l’OFNAC - 25/08/2025

GMS charge Serigne Bassirou Gueye: « C’est lui qui a produit du faux dans le dossier de Ousmane Sonko… il n’a pas sa place à l’OFNAC »

GMS charge Serigne Bassirou Gueye: « C’est lui qui a produit du faux dans le dossier de Ousmane Sonko… il n’a pas sa place à l’OFNAC » - 25/08/2025

Assemblée nationale - El Malick Ndiaye adresse ses félicitations à Abass Fall, le 166ᵉ député devenu maire de Dakar

Assemblée nationale - El Malick Ndiaye adresse ses félicitations à Abass Fall, le 166ᵉ député devenu maire de Dakar - 25/08/2025

Assemblée nationale - Aissatou Tall Sall accuse « On précipite l’OFNAC pour écarter Bassirou Guèye… »

Assemblée nationale - Aissatou Tall Sall accuse « On précipite l’OFNAC pour écarter Bassirou Guèye… » - 25/08/2025

Réforme de l’OFNAC : Ousmane Diagne promet transparence, indépendance et efficacité

Réforme de l’OFNAC : Ousmane Diagne promet transparence, indépendance et efficacité - 25/08/2025

Assemblée nationale : Papa Tahirou Sarr dénonce la mafia des papiers d’état civil et des diplômes

Assemblée nationale : Papa Tahirou Sarr dénonce la mafia des papiers d’état civil et des diplômes - 25/08/2025

Me Abdoulaye Tall « l’ancien OFNAC était taillé sur mesure, le nouveau mettra fin aux dérives »

Me Abdoulaye Tall « l’ancien OFNAC était taillé sur mesure, le nouveau mettra fin aux dérives » - 25/08/2025

Première session extraordinaire : Ce que le doyen Alla Kane voit dans ces lois pour l’avenir du Sénégal ?

Première session extraordinaire : Ce que le doyen Alla Kane voit dans ces lois pour l’avenir du Sénégal ? - 25/08/2025

Le ministre Ousmane Diagne sur les lenteurs dans les dossiers judiciaires : « Il faut un traitement avec rigueur et célérité, en évitant toute vice de forme »

Le ministre Ousmane Diagne sur les lenteurs dans les dossiers judiciaires : « Il faut un traitement avec rigueur et célérité, en évitant toute vice de forme » - 25/08/2025

Mairie de Dakar : Moussa Diakhaté salue le bon déroulement du vote et félicite le maire Abass Fall

Mairie de Dakar : Moussa Diakhaté salue le bon déroulement du vote et félicite le maire Abass Fall - 25/08/2025

Abass Fall élu maire de Dakar : les félicitations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye

Abass Fall élu maire de Dakar : les félicitations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye - 25/08/2025

Débordement du fleuve Sénégal : La côte d’alerte à Bakel passée de 03 cm (10,03 m), selon le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement

Débordement du fleuve Sénégal : La côte d’alerte à Bakel passée de 03 cm (10,03 m), selon le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement - 25/08/2025

Ngoné Mbengue, maire sortante : « J’invite Abass Fall à une gestion inclusive et participative »

Ngoné Mbengue, maire sortante : « J’invite Abass Fall à une gestion inclusive et participative » - 25/08/2025

Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix

Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix - 25/08/2025

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation »

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation » - 25/08/2025

Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… »

Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… » - 25/08/2025

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé - 25/08/2025

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... »

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... » - 25/08/2025

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice - 25/08/2025

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire - 25/08/2025

Projet de loi portant création de l’OFNAC: « la lutte contre la corruption commence par faire la lumière sur l’affaire ASER » (TAS)

Projet de loi portant création de l’OFNAC: « la lutte contre la corruption commence par faire la lumière sur l’affaire ASER » (TAS) - 25/08/2025

Plan de redressement économique -

Plan de redressement économique - "l'union, un préalable indispensable : notre nation ne se bâtira jamais dans la division" (Ma Diakhaté NIANG) - 25/08/2025

RSS Syndication