Tivaouane (1er jour du Burd) / Décadence de la société sénégalaise : Le Khalife tire la sonnette d’alarme et appelle à la repentance

La première nuit du Burd a été paraphée ce lundi 25 août 2025 à Tivaouane, en présence du khalife Serigne Babacar Sy Mansour et de l'ensemble des membres de la famille Sy.

Ainsi, le guide religieux a saisi cette occasion pour regretter la décadence de notre société caractérisée notamment par des injures, la corruption, la calomnie, le commérage etc... Serigne Babacar Sy Mansour a ainsi voulu attirer l'attention des sénégalais sur ces pratiques qui n'honorent aucune société.

Selon lui, c'est ce genre de pratiques qui avaient d'ailleurs amené jadis le Tout Puissant à apporter la calamité dans certaines sociétés, du temps des Prophètes. C'est la raison pour laquelle, il a non seulement tenu à sensibiliser les sénégalais sur l'ampleur des dégâts que ces actes sont en train d'occasionner, mais également à choisir la voie de la repentance afin de bénéficier de la clémence de Dieu.