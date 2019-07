Titulaire face au Kenya : Saliou Ciss a une carte à jouer

La séance d'hier s'est terminée par une opposition. Le sélectionneur a associé des paires, notamment Kalidou Koulibaly-Saliou Ciss, sur le côté gauche de la défense. Peut-être des indices sur le visage de la formation qui sera alignée contre les Harambee Stars.



Salif Sané, qui a rejoint le groupe, a bénéficié d'une séance aménagée, tout comme Youssouf Sabaly (tendon), dont l’indisponibilité est confirmée par l’entraîneur.



Saliou Ciss part de plus loin : Il aura l'occasion de marquer des points sur le flanc gauche de la défense, longtemps occupé par un droitier de métier. Le latéral gauche, absent depuis le Mondial en Russie, est de retour chez les Lions pour la CAN 2019, expliquait ne toujours pas comprendre son absence à la Coupe du monde. Mais le joueur de Valenciennes assure avoir tourné la page.



Avec le forfait du joueur bordelais, il devrait profiter de ses atouts de « latéral gauche gaucher ». L’ancien joueur de Angers serait bien inspiré de rassurer son sélectionneur face aux kényans.



Présenté comme le latéral gauche en devenir de l’équipe nationale, le joueur formé à Diambars n’a pas su s’imposer et se stabiliser depuis l’indisponibilité de Pape Ndiaye Souaré. Plus qu’un problème de niveau, c'est souvent une question de timing qui se pose...