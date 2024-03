Thiès / Présidentielle 2024 : "Nous nous engageons entièrement et totalement pour élire Amadou Bâ, au premier tour, au soir du 24 mars 2024" (Khalifa Mboup).

L'émigré sénégalais, de retour au bercail, après avoir acquis une expérience professionnelle en France dans le Groupe LA POSTE, s'engage entièrement et totalement pour élire Amadou Bâ, au premier tour au soir du 24 mars 2024. Le président du "Mouvement Thiès Émergent", Khalifa Mboup, a ainsi décidé de mobiliser et de faire voter pour le candidat de Bby.

Selon l'ancien Inspecteur principal des postes en France, par ailleurs conseiller municipal et Officier d'état civil à la Commune Thiès Ouest, "nous devons tous nous lever pour soutenir la candidature d'Amadou Bâ et demander au Président de la République de rester ferme sur son choix et soutenir Amadou Bâ jusqu'à la victoire, sans photo, au soir du 24 mars 2024", a-t-il réagi.

Membre de Bby, Khalifa Mboup d'ajouter "qu'il pleuve ou qu'il neige, Amadou Bâ, Candidat de votre choix (Macky Sall), candidat de la continuité, demeure et reste notre candidat. Nous sommes sûrs et certains de l'emporter au premier tour, car Amadou Bâ a le meilleur profil par rapport aux autres candidats retenus par le Conseil Constitutionnel. Il pourra poursuivre les réalisations grandioses, gigantesques et concrètes de son Excellence Macky Sall".

" Oui, c'est clair, net et précis que le choix de son Excellence Macky Sall, c'est Amadou Bâ. Le Président de la République a désigné Amadou Bâ, au grand jour et ce n'est un secret de polichinelle pour personne. C'est la raison pour laquelle, j'ai porté mon choix sur Amadou Bâ parce que j'ai toujours soutenu, sans réserve et avec désintéressement son Excellence Macky Sall, dans toutes les batailles politiques qu'il a menées. Je ne suis pas membre de l'APR, ni d'aucun État Major politique du Sénégal. Mais, mon grand frère, ex colonel de Gendarmerie, Mansour Mboup, est membre fondateur de l'APR et que le premier Siège de l'APR à l'extérieur de Dakar, c'est par les soins de ce grand frère, précisément à Angle Serigne Fallou à Thiès", a-t-il renchéri.

Pour rappel, "le Président Macky Sall a fait preuve de dignité pour refuser le deuxième ( 2e ) mandat auquel il avait droit", a soutenu

l'ancien étudiant de la Faculté des Sciences Juridiques et Sociales de Lille 2 en France.