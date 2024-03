Thiès / Présidentielle 2024 : "Mon ambition est de faire de Thiès le plus grand hub industriel de l’Afrique" (Malick Gakou).

Le candidat à l'élection présidentielle, Malick Gakou, a foulé cet après-midi le sol de la cité du rail où il a évoqué le potentiel économique de la région de Thiès. "Première région minière du Sénégal, Thiès demeure, malheureusement, une localité où la pauvreté est la chose la mieux partagée en raison des mauvaises politiques publiques des Gouvernements successifs, des indépendances à nos jours. Dans son sous-sol, Thiès dispose de beaucoup de richesses qui ne profitent pas aux populations : Pétrole en exploration à Cayar ; zircon à Diogo ; phosphates avec les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) à Mboro et Lam Lam ; carrière de basalte à Ngoundiane; Cimenteries à Pout et Keur Mousseu". "Malgré toutes ces richesses, le chômage endémique des jeunes ne leur offre que deux possibilités : soit ils sont conducteurs de motos-taxis Jakarta, soit vendeurs de café Touba", a-t-il regretté.

Lors son adresse à la population de Thiès, M. Gakou a exposé ses différents projets et programmes pour faire de Thiès une destination prospère. "Si je suis élu Président de la République du Sénégal, je vais redynamiser le tissu industriel pour résorber le chômage des jeunes, promouvoir l’entrepreneuriat et l’auto-emploi. Les ressources naturelles et minières dont regorge Thiès doivent constituer une opportunité qui contribue au rayonnement de la région désormais connectée à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) et traversée par l’Autoroute à péage qui facilite aussi sa connectivité. En rapport avec l’Armée de l’air, je vais construire la plus grande école aéronautique de l’Afrique, spécialisée dans les métiers de l’Aviation civile à quelques encablures de l’AIBD. Je vais également relancer les chemins de fer qui furent le plus grand levier économique de Thiès. Thiès est une ville éminemment cheminote. La relance des chemins de fer est une solution pour juguler le chômage des jeunes. Mieux, le transport de masse des voyageurs et des marchandises doit se faire par la voie ferroviaire si le Sénégal veut durablement préserver ses routes qui se dégradent de jour en jour".

"Je vais relancer le textile qui fut également un fleuron de l’industrie à Thiès. Mon ambition est de faire de Thiès le plus grand hub industriel de l’Afrique. C’est possible parce que Thiès a un sous-sol riche en ressources naturelles et minières.