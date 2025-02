Thiès : Ça chauffe à l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT)

Au moment où ces lignes sont écrites, des affrontements ont éclaté entre les étudiants de l’UIDT et les forces de l’ordre. Les deux camps s’échangent des grenades lacrymogènes et des jets de pierres, à l’entrée comme à l’intérieur de l’université. À l’heure actuelle, les forces de l’ordre ont réussi à pénétrer dans l’enceinte du temple du savoir, poussant les étudiants à battre en retraite. Ces derniers ont décidé de se faire entendre après avoir dénoncé à plusieurs reprises la lenteur dans la finalisation et la livraison du nouveau pavillon de 1 000 lits, ainsi que du nouveau restaurant universitaire, entre autres.



Nous y reviendrons.