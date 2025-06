Tchad: au moins 17 tués dans une attaque intercommunautaire dans le Sud-Ouest (autorités locales)

Au moins 17 personnes, dont 11 enfants et six femmes, ont été tuées jeudi dans une attaque "menée par des éleveurs armés de machettes" à Oregomel (sud-ouest du Tchad), selon un bilan provisoire communiqué par le délégué général du gouverneur de la région à l'AFP.



"Les peuls, en complicité avec d'autres personnes, ont attaqué le petit village. Ils ont tué six femmes et 11 enfants", a détaillé le délégué général, Abdelmanane Katab. Il a précisé que le massacre a eu lieu à cinq kilomètres de Mandakao, où il y a un mois 42 personnes avaient déjà été tuées dans une autre attaque intercommunautaire.



"20 assaillants ont été arrêtés", a précisé à l'AFP Mahamat Abdou Issa, procureur de la République près du tribunal de grande instance de Pala.



Un contentieux entre des éleveurs peuls nomades et des agriculteurs ngambayes autochtones sur la délimitation des zones de pâturage et d'agriculture dans les environs serait à l'origine de la tuerie, ont expliqué des sources locales.



Par ailleurs, au moins 20 autres personnes sont mortes depuis la semaine dernière dans des incidents intercommunautaires dans la province du Ouaddaï, dans l'est du Tchad, selon des sources parlementaires et locales.