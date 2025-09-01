Taxes fiscales : Booking.com soumis à une TVA de 18 % sur les commissions au Sénégal

À partir du 1er octobre 2025, le site néerlandais de réservation hôtelière Booking.com appliquera une TVA de 18 % sur ses commissions au Sénégal, conformément aux dispositions fiscales locales.



Dans un message adressé à ses adhérents Sénégalais, la plateforme précise : « Nous appliquerons 18 % de TVA sur les factures de commissions que nous vous envoyons. Ce changement est conforme aux réglementations locales. Nous reverserons cette TVA dans son intégralité aux autorités fiscales sénégalaises. »



Booking.com souligne que cette mesure ne concernera que les commissions facturées aux établissements partenaires, et n’aura aucun impact direct sur la TVA appliquée aux clients lors de la réservation de leur séjour.



Par ailleurs, la société invite les partenaires sénégalais assujettis à la TVA à transmettre leur numéro d’identification fiscale (NIF) ou un certificat d’exonération de TVA avant le 30 septembre 2025.



Cette décision marque un nouveau tournant dans l’application des réglementations fiscales aux plateformes numériques étrangères opérant au Sénégal.

