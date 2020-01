Tambacounda : des éléments de la gendarmerie nationale cible de tirs armés

La maréchaussée renseigne qu’une patrouille du Groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI) a essuyé des tirs d'armes à feu, lors d’une patrouille effectuée dans la nuit du 22 janvier 2020 vers 23 h 30. Apparemment, informe la note d’information, il s'agirait de trois individus à bord de motos. « Du côté des gendarmes, aucune victime n'est enregistrée. L'incident s'est produit aux abords du village frontalier de Gathiary (arrondissement de Kéniéba). La patrouille a immédiatement riposté et les malfaiteurs ont abandonné leurs motos pour se fondre dans la brousse. Malgré la ténacité des malfrats, la gendarmerie a montré une grande détermination à les chasser, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En effet, le GARSI mène des opérations de sécurisation dans les régions de l'est du pays pour combattre le terrorisme ainsi que le grand banditisme. Cette présence préventive et permanente donne des résultats probants, en contribuant au renforcement de la sécurité à nos frontières pour le bonheur des populations, informe la maréchaussée. Étaient-ce des terroristes ou simplement une bande d’agresseurs ? L’enquête suit son cours. Mais, à en croire "enquete", les éléments du GARSI, continuant le ratissage, ont ramassé des étuis de calibre 7,62 mm, un fusil de chasse, un sac à dos contenant des effets personnels et des fragments de poignet de fusil AK47. Dans le cadre de cette traque confiée à la brigade de recherches de Tamba, la gendarmerie invite la population à entrer en contact avec ses unités, soit directement ou par téléphone.