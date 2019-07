Talla Fall, Génération Foot : « L’absence de Koulibaly est une grosse perte pour le Sénégal… Si on respecte la hiérarchie, c’est Kouyaté et Sané qui doivent jouer la finale »

En sa qualité de consultant en football et dirigeant sportif (Génération Foot), Talla Fall parle d’une grosse perte pour le Sénégal. « L’absence de Kalidou est vraiment aujourd’hui une perte, une grosse perte pour l’équipe du Sénégal. Tout le monde sait l’importance qu’a Koulibaly au niveau de l’axe central et même dans le collectif de par ses relances, la sérénité qu’il dégage. C'est vraiment un gros préjudice, mais ça fait partie des aléas du football, il faut s’y attendre… Koulibaly c’est la pièce essentielle de cette défense qui nous a donné autant de satisfaction. »

Une pièce maitresse qu’il juge irremplaçable même si des éléments comme Kouyaté et Salif Sané pourraient assurer l’intérim. « Pour palier à son absence, il va falloir compter avec des garçons qui on déjà joué à ce poste. Je pense à Cheikhou Kouyaté et Salif Sané. Moi je ne prendrai pas le risque de faire jouer Pape Abdou Cissé, même s’il a l’avantage de jouer à ce poste-là régulièrement en club. »

Toutefois, il écarte la possibilité de voir le jeune défenseur, Pape Abdou Cissé, titularisé au détriment de Salif Sané ou Kouyaté : « Mais quand on regarde la hiérarchie de cette défense-là, après la blessure de Sané, Cissé avait fait appel à Cheikhou Kouyaté plutôt que Pape Abdou Cissé. Maintenant c’est vrai que Salif Sané revient de blessure, on ne sait pas quel est son niveau actuel. Mais dans tous les cas, si on respecte la hiérarchie, c’est Salif Sané et Kouyaté qui doivent jouer la finale... Ils ont de l’expérience, ils ont déjà joué dans de grandes compétitions, c’est des garçons qui ont de l’expérience. »