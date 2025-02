TOUBA – Visite des gares routières de Touba et Mbacké par les autorités du transport : Vers une modernisation du secteur

Le samedi 8 février 2025, Mandiaye Faye, Directeur de la circulation routière et de la mobilité, et Bara Sow, Administrateur du Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT), ont effectué une visite des gares routières de Touba et Mbacké. Cette visite s’est déroulée en présence des services du ministère chargé des transports. Les principaux objectifs étaient de s’enquérir de l’état des lieux du parc automobile, d’évaluer les véhicules en service pour identifier les besoins de renouvellement, de sensibiliser aux missions du FDTT, et d’expliquer les conditions d’éligibilité aux programmes de financement pour le renouvellement du parc de véhicules.



Les autorités ont également procédé au recueil des besoins des acteurs, en identifiant leurs attentes pour la professionnalisation des métiers du transport, notamment en matière de formation et de gestion. Selon Bara Sow, l’objectif est de moderniser les gares routières à l’issue de discussions sur l’organisation et les améliorations nécessaires pour moderniser les infrastructures. Le FDTT, dans son rôle de financement des transports publics, cherche à répondre aux défis de mobilité et de sécurité dans ces hubs stratégiques. Cette visite souligne l’importance de collaborer avec les acteurs locaux (transporteurs, gestionnaires de gares) afin d’aligner les politiques publiques sur les réalités du terrain. La modernisation des gares et la professionnalisation des acteurs sont des leviers clés pour améliorer l’efficacité et la qualité des services de transport dans la région.



Les prochaines étapes devraient aboutir au déploiement de programmes de renouvellement de véhicules, en mettant l’accent sur des critères techniques, économiques et environnementaux. Des initiatives de formation et d’accompagnement pour les professionnels du secteur sont également envisagées.



Touba et Mbacké, villes religieuses et économiques majeures du Sénégal, connaissent un trafic routier intense, notamment pendant les événements religieux comme le Grand Magal. Une modernisation des transports est cruciale pour absorber la demande croissante et améliorer les conditions d’accueil des voyageurs.