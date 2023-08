TOUBA - Le Khalife confie à Yewwi qu’il avait déjà entamé des démarches et qu’il désapprouvait la grève de la faim de Sonko

C’est porteur d’un message et des dattes que les membres de la délégation de Yewwi Askan Wi ont quitté Touba dans l’après-midi du mardi. Habib Sy, Aïda Mbodj et leurs camarades étaient venus s’entretenir avec le Khalife Général des Mourides sur la situation qu'endure Ousmane Sonko avec notamment la diète qu’il observe depuis un moment. Serigne Mountakha leur fera savoir qu’il suit de près cette affaire et qu’il avait même entamé des démarches. Tout de même, il leur demandera d’inviter le leader de Pastef, en son nom, à mettre fin à cette grève de la faim. C’est d’ailleurs Habib Sy qui s’occupera de faire l’essentiel du récit.



« Nous ne pouvons cacher notre contentement. Nous étions venus discuter avec le Khalife de l’affaire Ousmane Sonko. Le Khalife nous a fait savoir qu’il avait déjà entamé des démarches et il nous en a donné les preuves. Il nous a confié quelque chose que nous devrons remettre à Ousmane Sonko en plus d’un message à lui transmettre. Il dit : quand vous le verrez, vous lui direz que cela vient d’un père, d’un marabout et je peux parler au nom de tous les chefs religieux de ce pays » Habib de mettre en garde ceux qui sont préposés à sa surveillance qu’ils devront délivrer le message très rapidement. « Nous demandons à ceux qui sont chargés de garder Ousmane que nous sommes désormais porteurs d’un message du Khalife Général. Maintenant, qu’ils s’arrangent pour nous laisser le voir ».