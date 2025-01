TECHNOPÔLE : UNE INVASION DE MOUSTIQUES QUI DEVIENT INQUIÉTANTE ! (Par Boubacar Kambel DIENG)

Ce matin encore, un spectacle effrayant s’est répété au niveau du site humide du Technopole, entre Pikine et Cambérène.

De gigantesques nuages sombres flottent au-dessus du périmètre, de la route nationale et des zones avoisinantes.



Après vérification, il ne s’agit pas de fumée ni de poussière, mais bien de moustiques.



Cette situation est alarmante !

Ces essaims d’insectes envahissent littéralement l’espace, exposant les riverains à un risque sanitaire majeur.

Chacun sait que le moustique est le premier vecteur de maladies telles que le paludisme, la dengue et le chikungunya, qui peuvent être mortelles si elles ne sont pas rapidement prises en charge.



Face à ce danger imminent, il est urgent que les services compétents de l’État prennent des mesures immédiates et efficaces pour stopper cette prolifération.



Pourquoi attendre une catastrophe sanitaire pour réagir ?

Les populations environnantes ne peuvent pas rester exposées à cette invasion sans défense.



La démoustication massive, le drainage des eaux stagnantes, ainsi qu’un renforcement de la surveillance sanitaire doivent être mis en œuvre sans tarder.

Il est temps d’agir !

L’inaction coûtera cher, et la santé publique est en jeu.



