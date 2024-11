Supposée convocation pour escroquerie foncière à la SR annoncée par certains médias : Massaly apporte un démenti et annonce une plainte.

À la suite de sa supposée convocation à la section de recherches annoncée par certains médias pour escroquerie foncière, Mouhamadou Lamine Massaly a tenu à rétablir les faits. " J'ai jamais fait l’objet d’une plainte pour escroquerie ou toute autre infraction pénale. Dans cette affaire , c’est moi qui, se sentant victime d’une escroquerie foncière, ai porté plainte devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar et soit transmis a été donné à la section recherches pour enquête", a-t-il déclaré.



Avant de poursuivre « La section recherches m’a entendu le jeudi 14 NOVEMBRE 2024 pour la confirmation de ma plainte et a organisé la confrontation le MARDI 19 NOVEMBRE 2024 », a-t-il ajouté.



Mouhamadou Lamine Massaly dit se réserver « le droit de saisir la justice d’une plainte en diffamation pour réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 500 000 000 FCFA pour le préjudice incommensurable subi » à l’encontre de ces médias…