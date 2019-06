Subvention au 12e Gaïndé et Allez Casa : La Fédération pose ses conditions et demande au deux camps d’«enterrer la hache de guerre»

S’ils veulent bénéficier de la subvention de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le 12e Gaïndé et Allez Casa devraient «enterrer la hache de guerre», selon Me Augustin Senghor. Le patron du football exhorte les deux associations à s’asseoir autour d’une table et discuter. Il a lancé un nouvel appel à la raison et à la paix. Et que seule une voie négociée entre supporters de l'équipe nationale était, aux yeux de la fédé, la bonne issue pour l'intérêt de tout le monde.