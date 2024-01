Spectre de la grande criminalité / Me Oumar Youm, ministre des Forces Armées : « Des investissements massifs ont été réalisés pour mettre le Sénégal à l’abri des menaces protéiformes! »

Le ministre des Forces Armées a procédé ce vendredi à l’inauguration de la section de recherches et du poste de commandement de la compagnie de gendarmerie de Ziguinchor après Tenghory, Bignona, Tanaff et Niaguis.

Face à la montée grandissante des violences protéiformes, Me Oumar Youm, depuis Ziguinchor, a mis l’accent sur la sécurité.



« Des investissements massifs ont été réalisés dans le secteur de la défense et de la sécurité pour mettre le Sénégal à l’abri des menaces protéiformes qui ont fini de déstabiliser plusieurs pays de la sous-région : il s’est agi de procéder à une véritable transformation capacitaire de la Gendarmerie en terme d’effectifs, d’équipements et d’infrastructures. Grâce à cet ambitieux plan, la gendarmerie devrait atteindre en 2025, un effectif de trente-cinq mille (35 000) militaires », fait-il savoir.



Poursuivant son propos, il renseigne que « l’acquisition d’équipements permet aujourd’hui de mobiliser et d’armer près de 100 escadrons au maintien de l’ordre, mais également des sections de recherches, des compagnies et des brigades de gendarmerie territoriales. Depuis deux ans, une trentaine d’infrastructures ont été inaugurées, à l’image de celles-ci, objet de la présente cérémonie ».



Revenant sur l’importance des édifices inaugurés dans la capitale sud du pays, le ministre d'avancer : « d’un côté, nous avons les nouveaux locaux du Poste de commandement de la Compagnie de gendarmerie de Ziguinchor, qui désormais, épousera les limites territoriales des départements de Ziguinchor et d’Oussouye. D’un autre côté, se hisse majestueusement, la nouvelle Section de recherches, créée à l’image de celles de Dakar, Saint-Louis, Thiès, Tambacounda et bientôt Kaolack, afin de prendre en compte tout le spectre de la grande criminalité; mais également, de renforcer l’offre de sécurité dans cette région de la Casamance qui a certes beaucoup souffert d’un long conflit armé, qui connait toutefois aujourd’hui une nette accalmie permettant aux vaillantes populations d’exploiter les riches potentialités économiques... »