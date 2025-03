[Spéciale 8 mars ]: l'ONAS honore 11 Femmes exceptionnelles pour leur contribution inestimable

En cette Journée Internationale des Femmes, Seynabou Mar Diop, présidente de l’Association des Femmes de l’ONAS, a souligné l’engagement sans faille des femmes au sein de l’Office National de l'Assainissement (ONAS). En rendant hommage à 11 femmes exemplaires qui ont marqué l'histoire de l'office par leur dévouement, elle a rappelé que ces femmes méritent non seulement reconnaissance, mais aussi de plus grandes responsabilités dans les instances décisionnelles. Le message est clair : il est temps que les femmes prennent leur place aux côtés des hommes dans les postes clés, pour construire ensemble l’avenir de notre société.



L'engagement des femmes à l'ONAS n'est pas une simple déclaration mais une réalité quotidienne. De nombreuses femmes occupent des postes de responsabilité au sein de l'office, à l’instar de la communication, la direction des laboratoires, ou encore le secrétariat général. Maniang Diaw, membre du service social, a également mis en lumière l'importance de ces femmes dans la réussite de l'office. Pour elle, si d'autres entreprises ou institutions du Sénégal suivaient l'exemple de l'ONAS, l'accès des femmes aux postes décisionnels ne serait plus un sujet de débat, mais une norme.

Aïssatou Ndoye, récipiendaire et ancienne cheffe du service laboratoire de l'ONAS, a exprimé sa fierté d'être distinguée en cette journée. Elle a encouragé ses collègues féminines à persévérer, à se former et à revendiquer leurs droits pour atteindre les positions qu'elles méritent. Pour elle, la parité ne se donne pas, elle se mérite par le travail acharné, l’engagement et l'acquisition de compétences. Elle a conclu en appelant toutes les femmes à s'accrocher à leurs rêves professionnels, assurant que la réussite de l’ONAS passera par l'implication pleine et entière des femmes dans tous les secteurs.