Somone / Réformer ou périr : Jean Baptiste Tine appelle à une administration éthique et au service du peuple

C’est un message fort et sans ambiguïté que le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, a lancé ce samedi à l’ouverture de la 27e Assemblée générale ordinaire de l’Amicale des Administrateurs Civils du Sénégal, tenue à la Somone.

Au micro de Dakaractu Mbour, il a plaidé pour une refondation en profondeur de l’administration publique sénégalaise, dans un élan de gouvernance de proximité, de performance et d’intégrité.

« La véritable réforme de l’État commence là où l’administration cesse d’être un pouvoir pour devenir un service », a martelé le ministre devant une assemblée attentive.

Dans son adresse, Jean Baptiste Tine n’a pas mâché ses mots : le peuple sénégalais aspire aujourd’hui à une administration exemplaire, qui ne soit plus synonyme de privilèges ou d’impunité, mais de mérite, d’éthique et de responsabilité. Il a insisté sur l’urgence de « revisser nos pratiques » et « d'ancrer une nouvelle culture de performance comme repère fondamental de l’action publique. »

Un appel à l’action collective

Pour le ministre, l’Amicale des administrateurs civils ne doit plus se contenter d’être un cadre d’échange ou de solidarité. Elle doit désormais jouer un rôle moteur dans la réforme de l’État, en devenant un véritable incubateur d’idées innovantes et un levier stratégique de modernisation de la gouvernance.

« Je vous invite à poursuivre avec rigueur, impartialité et esprit d’innovation en mettant toujours l’intérêt supérieur de la nation au cœur de vos actes », a-t-il lancé avec gravité.

Une vision de rupture

Jean Baptiste Tine pose ainsi les jalons d’une vision ambitieuse, qui veut rompre avec les pesanteurs bureaucratiques pour faire émerger une administration qui restaure la fierté d’y appartenir, une administration capable d'incarner un Sénégal juste, équitable et prospère.

Dans un contexte où la crise de confiance envers certaines institutions est palpable, ce discours apparaît comme un tournant décisif. Reste à savoir si l’ensemble des acteurs étatiques suivra ce cap avec la volonté politique et la constance nécessaires.