Somone : "Les communes ne peuvent pas être viables tant qu'on n'a pas de transfert financier adéquat... " (Maguette Sène)

Le Raddel en forum sur la petite côte, précisément à la Somone, est revenu largement sur les nouveaux acquis des maires. Un forum sur l'investissement et le développement local.."Je remercie le président Macky Sall qui a été très sensible à l'endroit des doléances des maires. Nous ne sommes pas surpris, parce que connaissant la personne, qui a été aussi maire, donc maîtrisant les enjeux. Depuis qu'il est là, il a augmenté considérablement l'enveloppe financière...avec la multiplication des enveloppes par cinq... Le statut n'est qu'une partie des objectifs. On a toujours dit que les communes ne pouvaient pas être viables tant qu'on n'a pas de transfert financier adéquat...et ça je pense que le président Macky Sall l'a bien compris... Doter les maires de passeports diplomatique et d'indemnités de retraite, je pense que c'est une bonne chose", a dit Maguette Sène, maire de Malicounda et coordonnateur du Raddel.

Pour finir, l'enfant de Mballing, par ailleurs directeur du Coud a profité de l'occasion pour livrer à ses camarades son sentiment sur les attentes du forum. "Il faut que les maires soient courageux, ils sont assis sur des mines d'or... Dans les cinq pôles où des missions ont été envoyées, il a été constaté d'énormes potentialités dont l'exploitation devrait faire l'objet de partenariats. Dans les autres communes où il y a assez de terres, on peut faire de l'agrobusiness... L'objectif principal c'est que nos partenaires connaissent nos potentialités et que les maires connaissent à leur tour les bons partenaires..."