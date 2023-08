Situation politique au Niger : Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO se retrouvent ce Jeudi 10 Août à Abuja

Alors que l’on s’attendait à une intervention militaire, avec l’expiration du délai imparti aux putschistes, le Président Bola Ahmed Tinubu, Président de la République fédérale du Nigeria et Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a convoqué un nouveau Sommet Extraordinaire de la Conférence sur la situation politique en République du Niger. Ledit Sommet est prévu à Abuja, au Nigeria, le jeudi 10 août 2023.

Au cours de cette rencontre, les dirigeants de l’organisation ouest-africaine se pencheront sur la situation politique et les récents développements au Niger.